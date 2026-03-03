‘Andata e Ritorno’: Gruppo Fs presenta documentario al Premio Film Impresa





(Teleborsa) - Si chiama ‘’ il documentario che ilha presentato per partecipare al Premio Film Impresa e realizzato da. È stato scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa e nato dall’idea di raccogliere le esperienze di chi viaggia.“Per noi è una sfida quotidiana. - ha sottolineato, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS - Crediamo moltissimo nel linguaggio dell'audiovisivo come strumento per raccontare la nostra realtà. Attraverso la comunicazione vogliamo informare il cittadino, il passeggero su tutti i cambiamenti che che la nostra azienda sta portando al Paese e con il linguaggio audiovisivo vogliamo in qualche modo essere vicini al nostro pubblico per poter raccontare anche la nostra storia, dei 120 anni di Ferrovie, ma non solo. Con questo cortometraggio vogliamo anche raccontare di tutte quelle storiche che all’interno dei nostri treni si sviluppano. Tutti sono protagonisti dei nostri racconti”.L’obiettivo del documentario è di porre al centro il viaggio in treno come metafora di, opportunità e relazione tra persone, territori e aspirazioni individuali, dove le linee ferroviarie non sono solo infrastrutture ma luoghi di incontri. L’adesione all’iniziativa si inserisce così in una più ampia visione aziendale che riconosce nella narrazione uno strumento fondamentale per interpretare i cambiamenti della società e diffondere i valori che guidano l’azione del Gruppo.Il Premio rappresenta un’importante piattaforma nazionale dedicata alle produzioni audiovisive non commerciali realizzate dal mondo imprenditoriale, promuovendo una cultura d’impresa fondata su responsabilità sociale, innovazione tecnologica e crescita delle competenze. Attraverso la partecipazione, il Gruppo FS consolida il proprio posizionamento comedel Sistema Paese, impegnato ad accompagnare la transizione ecologica e digitale nel settore dei trasporti e a contribuire allo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e integrata.