Carlyle punta a raccogliere oltre 200 miliardi di dollari entro il 2028

Carlyle

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di investimento globali,, mentre i Fee Related Earnings (FRE) dovrebbero superare quota 1,9 miliardi di dollari. Gli utili distribuiti per azione comune, un parametro molto seguito, dovrebbero superare i 6 dollari per azione nel 2028, rispetto ai 4,02 dollari del 2025.Il board ha approvato unadi dollari. L'autorizzazione offre alla società la "flessibilità necessaria" per riacquistare azioni nell'ambito del suo sistema di allocazione disciplinata del capitale, si legge in una nota."Negli ultimi tre anni, abbiamo sistematicamente rimodellato Carlyle per trasformarla in una piattaforma più diversificata, più duratura e più performante, ottenendo risultati finanziari record - ha commentato il- Gli obiettivi finanziari che annunciamo oggi riflettono la nostra fiducia nello slancio della nostra piattaforma e nella nostra capacità di generare una crescita sostenuta e un maggiore valore per gli azionisti".