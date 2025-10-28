Milano 17:35
USA, Indice Fed Richmond in ottobre

USA, Indice Fed Richmond in ottobre pari a -4 punti, in aumento rispetto al precedente -17 punti (la previsione era -11 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
