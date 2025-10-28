USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller agosto +1,6% a/a

(Teleborsa) - In aumento i prezzi delle case
negli Stati Uniti
ad agosto 2025. L'indice S&P Case-Shiller
, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dell'1,6%
, in frenata rispetto al +1,8% del mese precedente ma superiore a quanto atteso dal consensus (+1,4%).
Su base mensile
si registra un calo dello 0,6%, rispetto al -0,3% di luglio.
L'indice destagionalizzato
ha riportato un incremento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% di luglio.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )