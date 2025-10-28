Milano 14:52
USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller agosto +1,6% a/a

USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller agosto +1,6% a/a
(Teleborsa) - In aumento i prezzi delle case negli Stati Uniti ad agosto 2025. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dell'1,6%, in frenata rispetto al +1,8% del mese precedente ma superiore a quanto atteso dal consensus (+1,4%).

Su base mensile si registra un calo dello 0,6%, rispetto al -0,3% di luglio.

L'indice destagionalizzato ha riportato un incremento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% di luglio.


