Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,50% alle 13:00

Milano 15:36
43.209 +0,19%
Nasdaq 15:36
26.161 +0,57%
Dow Jones 15:36
47.948 +0,51%
Londra 15:36
9.750 +0,55%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

In breve, Finanza
Milano segna un modesto +0,5% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 43.342,23 punti.
