Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 43.201,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 16:00 e scambia a 43.201,63 punti.
Condividi
```