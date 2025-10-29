Milano
17:35
43.243
+0,26%
Nasdaq
21:00
26.120
+0,41%
Dow Jones
21:03
47.632
-0,16%
Londra
17:35
9.756
+0,61%
Francoforte
17:37
24.124
-0,64%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 23.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 16:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 43.201,63 punti
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2025 - 16.00
Milano passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 16:00 e scambia a 43.201,63 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,26%
