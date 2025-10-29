Comer Industries, ricavi in calo nei nove mesi 2025

Comer Industries

(Teleborsa) - Neidell’esercizio in corso, il Gruppoha realizzato ricavi delle vendite pari a 661,1 milioni dieuro, in diminuzione dell’11,2% (-9,8% a cambi costanti), rispetto ai primi nove mesi del 2024. Il2025 risulta in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche grazie alla performance positiva del settore agricolo che registra una crescita nel terzo trimestre pari al 4,6%.Il settore(in contrazione del 13,2% nei primi nove mesi del 2025) ha registrato una performance positiva del 4,6% nel terzo trimestre, invertendo una tendenza negativa iniziata nel terzo trimestre del 2023. Il settore(-9,0% nei primi nove mesi del 2025), risulta penalizzato dalla debolezza del contesto macroeconomico.Il mercato- in calo del 8,7% nei primi nove mesi del 2025 - ha tuttavia beneficiato della ripresa della domanda nel settore agricolo, registrando una crescita nel trimestre in esame del 13,5%. Il mercatorisulta in diminuzione rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso (-26,4%); confermando, a differenza di quello europeo, la tendenza negativa anche nel terzo trimestre.L’e l’sono sostanzialmente allineate ai valori del 2024, registrando differenze poco significative anche sul trimestre.L’è sceso a 106,6 milioni (vs.124,3 milioni nei 9M2024), con una marginalità pari al 16,1% delle vendite. L’del terzo trimestre è cresciuto di 0,3 bps rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (16,3% vs 16,0%) grazie ai benefici derivanti dalle attività di efficientamento dei processi operativi, dalle sinergie provenienti dall’integrazione con Walterscheid e da un’accorta ed efficace gestione dei costi operativi a livello di Gruppo.L’si attesta a 52,6 milioni al 30 settembre 2025 (58,4 milioni al 31 dicembre 2024) in miglioramento di 5,8 milioni e avendo distribuito dividendi per 22,9 milioni. Laè pari a 0,4x l’EBITDA degli ultimi dodici mesi.I debiti finanziari derivanti dal trattamento contabile dei contratti di leasing (IFRS 16) inclusi nell’indebitamento finanziario ammontano a 31,1 milioni di euro, in diminuzione di 6,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024.Il Gruppo, nonostante il mercato sfavorevole,risultati aziendali allineati ai trend di settore. Il management stima unae intende ridurre l’indebitamento netto, escludendo operazioni straordinarie.