Filiere fragili, transizione a rischio: allarme ANIE su materie prime

(Teleborsa) - Le recenti crisi globali - dalla pandemia ai conflitti internazionali -In Italia, le Materie Prime Critiche contribuiscono alla produzione industriale delle imprese tecnologiche cherappresenta per oltre 60 miliardi di Euro, rendendo il sistema manifatturiero particolarmente esposto ai rischi geopolitici.In questo contesto, il settore elettrotecnico ed elettronico - strategico per la doppia transizione digitale e sostenibileLe aziende italiane dell’elettrotecnica e dell’elettronica- si legge nel comunicato - "che consenta di tradurre le strategie in azioni concrete e strutturali. Tra le principali proposte: incentivi alla diversificazione e al reshoring di componenti strategici; snellimento delle autorizzazioni per riciclo ed estrazione; investimenti in ricerca su materiali alternativi e tecnologie circolari; stipula di accordi industriali con Paesi strategici per gli approvvigionamenti; strumenti finanziari dedicati alle PMI per rafforzare la loro presenza nelle nuove filiere resilienti".Anie sottolinea poi che il 2025 segna un punto di svolta per l’autonomia strategica dell’Italia nelle materie prime critiche., affidato al Servizio Geologico d’Italia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Con 14 progetti già attivi e un investimento iniziale di 3,5 milioni di euro, il Piano intende mappare e valorizzare le risorse minerarie del Paese, attrarre investimenti e ridurre la dipendenza esterna."Non possiamo più permetterci di dipendere da filiere fragili concentrate in poche aree del mondo» – dichiar, Presidente ANIE Confindustria – «Il settore elettrotecnico ed elettronico è pronto a fare la sua parte e accogliamo con favore l’approvazione del Programma nazionale di esplorazione mineraria come primo passo importante. Ma è fondamentale che le istituzioni sostengano questo sforzo con politiche industriali coraggiose, investimenti nella transizione circolare e strumenti concreti per rafforzare l’autonomia tecnologica del Paese"."Le catene europee di approvvigionamento sono fortemente dipendenti da Paesi esteri per forniture strategiche alla transizione sostenibile e digitale: una vulnerabilità che mette a rischio la competitività del nostro continente” – dichiaraManaging Partner & CEO di The European House Ambrosetti. “Per questo motivo, lo Studio Strategico realizzato insieme ad ANIE evidenzia come la resilienza delle supply chain sia una delle leve decisive per rafforzare la base industriale europea. Il Critical Raw Materials Act ha introdotto obiettivi vincolanti, ma i progressi sono ancora troppo lenti. È quindi indispensabile accelerare, sviluppando una vera economia circolare europea e stipulando accordi industriali con Paesi strategici, perché senza sicurezza negli approvvigionamenti la doppia transizione rischia di rimanere incompiuta".Con lo studio “VeANIE intende offrire un contributo concreto al dibattito sulle politiche industriali, sottolineando la necessità di azioni coordinate per rafforzare la competitività e la resilienza dell’industria tecnologica italiana. Lo studio si inquadra nelle celebrazioni dell’80° anniversario di Anie Confindustria che ha visto Intesa Sanpaolo quale main partner dell’evento. Il progetto è stato altresì realizzato con la collaborazione di CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e IMQ Group e con il contributo di ABB, Alstom, Exide Technologies, GETRA, Hitachi Rail, Palazzoli, Prysmian, Fiera Milano, Messe Frankfurt Italia e Umana.