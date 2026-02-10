Arterra Bioscience, fatturato 2025 cresce a doppia cifra grazie a vendite materie prime cosmetiche

Arterra Bioscience

(Teleborsa) - Nel 2025 il fatturato di- azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - si è attestato a circarispetto al 2024, quando era pari a 4,2 milioni."Tale incremento, come già anticipato nei mesi precedenti, è il risultato delle attività di sviluppo commerciale intraprese per le. Gli obbiettivi raggiunti sono in linea con quanto preventivato e i primi dati del 2026 ci fanno essere ottimisti per l’anno in corso”, ha commentatodi Arterra Bioscience.