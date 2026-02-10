Milano 12:18
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 12:18
10.370 -0,16%
Francoforte 12:18
25.006 -0,04%

Arterra Bioscience, fatturato 2025 cresce a doppia cifra grazie a vendite materie prime cosmetiche

Finanza
Arterra Bioscience, fatturato 2025 cresce a doppia cifra grazie a vendite materie prime cosmetiche
(Teleborsa) - Nel 2025 il fatturato di Arterra Bioscience - azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - si è attestato a circa 4,6 milioni di euro, in aumento del 11,42% rispetto al 2024, quando era pari a 4,2 milioni.

"Tale incremento, come già anticipato nei mesi precedenti, è il risultato delle attività di sviluppo commerciale intraprese per le vendite delle materie prime cosmetiche (+12,62%). Gli obbiettivi raggiunti sono in linea con quanto preventivato e i primi dati del 2026 ci fanno essere ottimisti per l’anno in corso”, ha commentato Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience.



Condividi
```