Arterra Bioscience, fatturato 2025 cresce a doppia cifra grazie a vendite materie prime cosmetiche

(Teleborsa) - Nel 2025 il fatturato di Arterra Bioscience
- azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - si è attestato a circa 4,6 milioni di euro, in aumento del 11,42%
rispetto al 2024, quando era pari a 4,2 milioni.
"Tale incremento, come già anticipato nei mesi precedenti, è il risultato delle attività di sviluppo commerciale intraprese per le vendite delle materie prime cosmetiche (+12,62%)
. Gli obbiettivi raggiunti sono in linea con quanto preventivato e i primi dati del 2026 ci fanno essere ottimisti per l’anno in corso”, ha commentato Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato
di Arterra Bioscience.