Tra petrolio in rialzo e Borse incerte: la reazione dei mercati alla crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - A, la reazione dei mercati non ha, per il momento, riservato particolari sorprese. Le materie prime hanno registrato performance positive, sostenute soprattutto dal rincaro dei prezzi del petrolio, mentre i listini azionari hanno mostrato una certa debolezza. Sul fronte obbligazionario,: i timori di un possibile ritorno dell’inflazione hanno infatti spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato.Nel complesso, la risposta dei mercati appare relativamente contenuta, soprattutto se si considera il rischio di ulteriori interruzioni nell’approvvigionamento energetico. Anche: l’ipotesi prevalente è che le tensioni possano rivelarsi di breve durata e che l’impatto sul contesto macroeconomico globale resti limitato.Tra i mercati azionari,, anzitutto per una questione di distanza geografica dall’epicentro del conflitto, ma anche per il maggior grado di autosufficienza energetica degli Usa, per quanto il prezzo della benzina finirà comunque col riflettere l’aumento del costo del petrolio. Inoltre, il rafforzamento del dollaro sostenuto dalla corsa ai beni rifugio ha favorito il rendimento degli ETF azionari statunitensi denominati in sterline o euro. A risentire maggiormente dei timori di un aumento dei prezzi dell’energia e di possibili interruzioni nelle forniture sono stati soprattutto i mercati azionari europei ed emergenti. Nel comparto del credito,hanno finora retto bene, anche grazie alla loro durata mediamente più breve, e al momento gli investitori non sembrano particolarmente preoccupati per un eventuale deterioramento della qualità del credito.Naturalmente è opportuno evitare conclusioni affrettate, ma finora i mercati si sono dimostrati più resilienti del previsto e la diversificazione ha svolto un ruolo decisivo: materie prime, azionario Usa e credito societario si sono confermati elementi chiave nella costruzione dei portafogli.ricordando agli investitori come una corretta diversificazione non possa ridursi alla semplice combinazione di azioni e titoli governativi.