Fineco, in testa al Ftse Mib in scia al doppio upgrade di Barclays

(Teleborsa) - Seduta effervescente per Fineco
, le cui azioni stanno viaggiando al momento in progresso del 4,1% saldamente in testa al Ftse Mib
, che scambia poco sopra i valori della vigilia.
A sostenere il titolo, il doppio upgrade di Barclays
che ha alzato il giudizio a Overweight da Equal Weight e il target price a 25,00 euro da 20,60 euro (+21%). Il nuovo prezzo obiettivo incorpora pertanto un upside implicito del 30,1% rispetto al prezzo di chiusura del 27 ottobre 2025, pari a 19,22 euro.
Gli analisti hanno migliorato la raccomandazione a Overweight per tre motivi: "l'attuale contesto dei tassi rappresenta per Fineco il momento ideale per crescere rapidamente a costi ragionevoli
"; inoltre, "le opportunità offerte da ETF e AI
stanno entrambe accelerando diversi cambiamenti strutturali in Italia, che Fineco è nella posizione migliore per cogliere grazie al suo modello di piattaforma"; ancora, "oltre alla reportistica mensile e trimestrale, che prevediamo metterà costantemente in luce i risultati di Fineco (acquisizione clienti, afflussi, ricavi da intermediazione in accelerazione), il prossimo catalizzatore sarà il primo piano aziendale
nella storia di Fineco".
Barclays ritiene che "questo sarà utile, in quanto potrebbe contribuire a tradurre in numeri i driver di crescita di alto livello e a lungo termine
che Fineco ha spesso descritto. Potrebbero esserci ulteriori fonti di rialzo, come l'espansione estera della piattaforma esistente; questo aspetto non è ancora incluso nelle nostre stime, ma riteniamo che sarebbe di supporto, soprattutto in termini di valutazione".
Gli analisti collocano le proprie stime l'1% al di sopra del consensus BBG per il 2026E,mentre sono invariate per il 2027E. Prevedono un CAGR dell'EPS
(utile per azione) del 4,3% nel periodo 2025E-29E
rispetto al 1,5% dei peer. Al netto dell'effetto NII
(Net interest income), la crescita dell'EPS è del 13,1%
nel periodo 2025E-29E rispetto al 5,9% dei peer.