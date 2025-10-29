Fineco, in testa al Ftse Mib in scia al doppio upgrade di Barclays

Fineco

Ftse Mib

(Teleborsa) - Seduta effervescente per, le cui azioni stanno viaggiando al momento in progresso del 4,1% saldamente in testa al, che scambia poco sopra i valori della vigilia.A sostenere il titolo, ilche ha alzato il giudizio a Overweight da Equal Weight e il target price a 25,00 euro da 20,60 euro (+21%). Il nuovo prezzo obiettivo incorpora pertanto un upside implicito del 30,1% rispetto al prezzo di chiusura del 27 ottobre 2025, pari a 19,22 euro.Gli analisti hanno migliorato la raccomandazione a Overweight per tre motivi: "l'attuale contesto dei tassi rappresenta per Fineco il momento ideale per"; inoltre, "lestanno entrambe accelerando diversi cambiamenti strutturali in Italia, che Fineco è nella posizione migliore per cogliere grazie al suo modello di piattaforma"; ancora, "oltre alla reportistica mensile e trimestrale, che prevediamo metterà costantemente in luce i risultati di Fineco (acquisizione clienti, afflussi, ricavi da intermediazione in accelerazione), il prossimo catalizzatore sarà ilnella storia di Fineco".Barclays ritiene che "questo sarà utile, in quanto potrebbe contribuire a tradurre in numeri iche Fineco ha spesso descritto. Potrebbero esserci ulteriori fonti di rialzo, come l'espansione estera della piattaforma esistente; questo aspetto non è ancora incluso nelle nostre stime, ma riteniamo che sarebbe di supporto, soprattutto in termini di valutazione".Gli analisti collocano le proprie stime l'1% al di sopra del consensus BBG per il 2026E,mentre sono invariate per il 2027E. Prevedono un(utile per azione)rispetto al 1,5% dei peer.(Net interest income), lanel periodo 2025E-29E rispetto al 5,9% dei peer.