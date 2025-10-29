In evidenza American Electric Power Company sul listino di New York

produttore e distributore americano di elettricità

American Electric Power Company

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 122,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 119,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 118,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)