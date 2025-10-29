Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

In evidenza American Electric Power Company sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore e distributore americano di elettricità, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.

L'andamento di American Electric Power Company nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 122,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 119,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 118,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
