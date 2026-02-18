Listini statunitensi rafforzano i rialzi, mentre gli occhi sono ai verbali Fed

(Teleborsa) - Wall Street consolida gli acquisti a metà seduta
, mentre prosegue la ripresa dei titoli tecnologici dopo la recente debolezza. Gli investitori intanto sono in attesa dei verbali dell’ultima riunione della Fed
per indicazioni sulla traiettoria dei tassi.
Il Dow Jones
esprime un rialzo dello 0,61%, più accesa la seduta per l'S&P-500
, che avanza dello 0,88% a 6.903 punti. In evidenza il Nasdaq 100
(+1,42%); bene anche l'S&P 100
(+0,94%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+1,87%), informatica
(+1,68%) e beni di consumo secondari
(+1,61%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities
(-1,10%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,44%).
In forte rialzo il prezzo del petrolio
, con guadagni superiori al 4%, dopo che il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le condizioni poste dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare.
Sul fronte macroeconomico, continua a crescere la produzione industriale
: a gennaio, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus. Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente. Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.
Guardando ai singoli titoli, in cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Goldman Sachs
(+2,49%), Nvidia
(+2,31%), Amazon
(+2,22%) e Cisco Systems
(+1,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su 3M
, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Calo deciso per Procter & Gamble
, che segna un -1,83%. Contrazione moderata per Boeing
, che soffre un calo dell'1,45%. Sottotono Verizon Communication
che mostra una limatura dell'1,34%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Shopify
(+9,52%), Cadence Design Systems
(+9,06%), Western Digital
(+8,10%) e AppLovin
(+7,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Palo Alto Networks
, che continua la seduta con -5,64%. Sotto pressione T-Mobile US
, con un forte ribasso del 2,12%. Soffre American Electric Power Company
, che evidenzia una perdita dell'1,63%. Deludente NXP Semiconductors
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.