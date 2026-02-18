Listini statunitensi rafforzano i rialzi, mentre gli occhi sono ai verbali Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentre prosegue la ripresa dei titoli tecnologici dopo la recente debolezza. Gli investitori intanto sono in attesa deiper indicazioni sulla traiettoria dei tassi.Ilesprime un rialzo dello 0,61%, più accesa la seduta per l', che avanza dello 0,88% a 6.903 punti. In evidenza il(+1,42%); bene anche l'(+0,94%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,87%),(+1,68%) e(+1,61%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%) e(-0,44%).In, con guadagni superiori al 4%, dopo che il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le condizioni poste dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare.Sul fronte macroeconomico,: a gennaio, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus. Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente. Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.Guardando ai singoli titoli, in cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,49%),(+2,31%),(+2,22%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Calo deciso per, che segna un -1,83%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,45%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.Tra i(+9,52%),(+9,06%),(+8,10%) e(+7,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,64%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,12%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.