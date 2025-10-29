Istat, prezzi produzione in aumento dello 0,2% a settembre

(Teleborsa) - Ia settembre hanno registrato un(era +0,2% ad agosto). Lo rileva l'Istat.Suli prezzi crescono dellorispetto ad agosto e dell'su base annua (da +0,5% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi sono stabili in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in lieve attenuazione (+0,8%, da +0,9% di agosto). Suli prezzi crescono dellosu base mensile (+0,2% area euro, +0,1% area non euro) e dellosu base annua (+0,6% area euro, +0,3% area non euro)., i prezzi alla produzione aumentano dellorispetto al trimestre precedente, (+1,4% mercato interno, -0,3% mercato estero)., fra le attività manifatturiere, glisi rilevano per prodottidi base e preparati farmaceutici (+3,0%) sul mercato interno, pe(+6,1%) e(+4,4%) sul mercato estero area euro e per altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+5,3%) sul mercato estero area non euro.Leiguardano coke eaffinati (-9,5% area euro),e prodotti chimici (rispettivamente -2,4% e -2,3% area non euro). Sul mercato interno, la crescita su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas accelera (+2,8%, da +0,4%, del mese precedente).A settembre 2025, iresidenziali e non residenzialie mentre(da +1,4% di agosto); quelli di Strade e ferrovie non variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6% in termini tendenziali (era +0,1% a luglio).