Istat, prezzi produzione in aumento dello 0,2% a settembre

(Teleborsa) - I prezzi alla produzione dell'industria
a settembre hanno registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua
(era +0,2% ad agosto). Lo rileva l'Istat.
Sul mercato interno
i prezzi crescono dello 0,2%
rispetto ad agosto e dell'1,5%
su base annua (da +0,5% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi sono stabili in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in lieve attenuazione (+0,8%, da +0,9% di agosto). Sul mercato estero
i prezzi crescono dello 0,2%
su base mensile (+0,2% area euro, +0,1% area non euro) e dello 0,4%
su base annua (+0,6% area euro, +0,3% area non euro).Nel terzo trimestre 2025
, i prezzi alla produzione aumentano dello 0,9%
rispetto al trimestre precedente, (+1,4% mercato interno, -0,3% mercato estero).A settembre
, fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori
si rilevano per prodotti farmaceutici
di base e preparati farmaceutici (+3,0%) sul mercato interno, per industrie alimentari, bevande e tabacco
(+6,1%) e mezzi di trasporto
(+4,4%) sul mercato estero area euro e per altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+5,3%) sul mercato estero area non euro.
Le flessioni tendenziali più ampie r
iguardano coke e prodotti petroliferi r
affinati (-9,5% area euro), industria del legno, della carta e stampa
e prodotti chimici (rispettivamente -2,4% e -2,3% area non euro). Sul mercato interno, la crescita su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas accelera (+2,8%, da +0,4%, del mese precedente).
A settembre 2025, i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici
residenziali e non residenziali diminuiscono dello 0,1% su base mensil
e mentre crescono dell’1,9% su base annua
(da +1,4% di agosto); quelli di Strade e ferrovie non variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6% in termini tendenziali (era +0,1% a luglio).