Iveco Bus, accordi quadro con Île-de-France Mobilités per fornire fino a 4.000 veicoli

Iveco Group

(Teleborsa) -, il brand di autobus urbani, interurbani e turistici di, ha firmato tre accordi quadro con, primario ente di trasporto pubblico francese che gestisce una delle reti più grandi e complesse d’Europa. Iveco Bus fornirà a Île-de-France Mobilités fino atra il 2026 e il 2032, in linea con la strategia di lungo termine del brand di basarsi su soluzioni a zero emissioni e di elettromobilità.Gli accordi, gestiti dalla Centrale d’Acquisto del Trasporto Pubblico (CATP - Centrale d’Achat du Transport Public), riguardano, ciascuno relativo alla fornitura di un modello di autobus: ilda 12 metri elettrico, l’a gas naturale compresso (GNC) da 12 e 18 metri, e ilinterurbano GNC da 12 metri. Questi ultimi due modelli sono entrambi compatibili al 100% con il biometano prodotto da rifiuti e contribuiscono a generare un’impronta di carbonio neutra.Iveco Bus continuerà a svolgere un ruolo centrale in quello che è attualmente uno dei più importantidi autobus al mondo, grazie alla fornitura di veicoli all’avanguardia con trazioni alternative. Oltre ai significativi vantaggi ambientali offerti da questi autobus, gli stessi saranno dotati dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che migliorano la sicurezza e il comfort di conducenti, passeggeri e cittadini."Per Iveco Group è un onore collaborare con Île-de-France Mobilités, un operatore all’avanguardia nella transizione energetica, e di lavorare insieme per decarbonizzare il trasporto persone. Le nostre soluzioni elettriche e a biometano offriranno un mix energetico pulito, contribuendo anche al nostro obiettivo prioritario di raggiungere il Net Zero Carbon entro il 2040", ha affermato, President, Bus Business Unit, Iveco Group."Con questo nuovo ordine di 4.000 veicoli, proseguiamo la rivoluzione dei trasporti che ho avviato nel 2016. Siamo in procinto di realizzare questo straordinario progetto che renderà l’Île-de-France la prima regione francese a convertire l’intero parco autobus a energie pulite. Grazie a questi veicoli di IVECO BUS otterremo neutralità carbonica, prestazioni e comfort per i passeggeri", ha dichiarato, Presidente di Île-de-France Mobilités.