Iveco, ok da assemblea a dividendo straordinario per cessione Difesa a Leonardo

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Iveco Group ha approvato la distribuzione agli azionisti, sotto forma di dividendo straordinario, dei proventi netti derivanti dalla cessione del Business Defence a Leonardo . Come annunciato il 18 marzo 2026, sulla base del prezzo di vendita, degli aggiustamenti di chiusura attesi e dei costi di separazione sostenuti per l'enucleazione del Business Defence, il dividendo netto distribuibile è stimato tra 5,7 e 5,8 euro per azione ordinaria. L'importo esatto sarà determinato dal CdA, la cui decisione finale è prevista il 15 aprile 2026, con data di stacco cedola (ex-dividend date) il 20 aprile.

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