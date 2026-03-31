Estrima punta a pareggio economico e finanziario nel 2026

(Teleborsa) - Estrima , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di veicoli elettrici con il marchio Birò e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione consolidato a 28,5 milioni di euro (da 31,9 milioni nel 2024) e ricavi da vendite a 27,1 milioni (da 33,3 milioni).



Il calo riflette il periodo di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), protrattosi dal dicembre 2024 al luglio 2025, e la flessione della domanda nel mercato di riferimento di Brieda. L'EBITDA è sostanzialmente in pareggio a -0,1 milioni, nonostante il gross margin sia migliorato al 46% dal 40% del 2024. L'EBIT migliora a -1,2 milioni da -1,5 milioni. Il risultato netto di gruppo è negativo per 2,4 milioni, penalizzato per oltre 1,3 milioni dalla cessione della partecipazione in Birò France.



Sul fronte patrimoniale e finanziario il quadro migliora sensibilmente: il patrimonio netto di gruppo sale a 6,8 milioni da 4,9 milioni e la posizione finanziaria netta si riduce da -4,9 a -3,5 milioni, grazie all'aumento di capitale da 3 milioni sottoscritto da Zetronic, il nuovo socio di maggioranza che ha acquisito il 52% del gruppo nell'aprile 2025 nell'ambito del piano di risanamento, concluso positivamente il 4 agosto 2025.



Per il 2026 la società punta al pareggio economico e finanziario, con focus sulla ripresa della redditività e sull'espansione nei mercati a maggiore potenziale, anche grazie all'apertura degli Ecobonus 2026 per i quadricicli elettrici sulla piattaforma MIMIT.

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