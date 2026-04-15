Iveco, Cda approva dividendo straordinario da 5,82 euro per cessione Business Defence

Slitta Assemblea straordinaria.

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Iveco Group ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 5,8216 euro per azione ordinaria. La cedola attinge dai proventi netti della vendita del Business Defence a Leonardo , perfezionata lo scorso 18 marzo.



Secondo il calendario aggiornato, le azioni saranno negoziate ex-dividend il 20 aprile, con record date il 21 aprile e pagamento previsto per il 22 aprile 2026.



Contestualmente, la Società ha comunicato lo slittamento dell'Assemblea straordinaria inizialmente ipotizzata per maggio. Resta confermato e in corso il processo relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie post-separazione della Difesa.

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