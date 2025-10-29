La Fed taglia i tassi di un quarto di punto e conclude la riduzione del bilancio a dicembre

(Teleborsa) - Laha annunciato un taglio didel tasso sui, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento delancora elevata.Nel comunicato, il(FOMC) ha riconosciuto che i guadagni occupazionali si sono indeboliti nel corso dell’anno e che il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente, pur restando su livelli contenuti fino ad agosto. Le più recenti indicazioni macroeconomiche confermano questa tendenza. L’inflazione, invece, è risalita rispetto all’inizio dell’anno, mantenendosi "lievemente elevata".Il Comitato ha ribadito il proprio duplice obiettivo dial 2% nel lungo periodo, evidenziando che il grado di incertezza sull’o resta elevato e che negli ultimi mesi sono aumentati i rischi al ribasso per l’occupazione.Alla luce del mutato equilibrio dei rischi, la Fed ha deciso non solo di ridurre i tassi, ma anche di concludere la riduzione delle propriea partire dal 1° dicembre, segnando un passo significativo nella normalizzazione della politica monetaria.Il FOMC ha sottolineato che eventualisui tassi dipenderanno dai prossimi dati macroeconomici, dall’evoluzione del quadro congiunturale e dal bilanciamento dei rischi tra crescita e inflazione. In particolare, la banca centrale continuerà a monitorare con attenzione le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni sui prezzi, le aspettative d’inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali.Il Comitato si è detto pronto ad adattare l’orientamento della politica monetaria qualora emerganoche possano compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.Ilsul provvedimento ha visto la maggioranza favorevole, con il presidente Jerome Powell e la vicepresidente John C. Williams tra i sostenitori della decisione.ha votato contro, preferendo un taglio più deciso di 50 punti base, mentresi è opposto a qualsiasi modifica dell’intervallo dei tassi in questa riunione.