Roche Bobois, fatturato 2025 in calo a 402,5 milioni di euro

Roche Bobois

(Teleborsa) -, azienda francese specializzata in arredamento di alta gamma, ha registrato unper l'di 402,5 milioni di euro, in lieve calo rispetto all'esercizio 2024 (-2,8% a tassi di cambio correnti e -1,3% a tassi di cambio costanti), in linea con le aspettative e le ultime previsioni.Il Gruppo ha dimostrato resilienza nel corso dell'anno, nonostante un contesto macroeconomico fragile che ha pesato sulla domanda dei consumatori, aggravato da, in particolare verso la fine dell'anno. In termini di redditività, Roche Bobois prevede che l', compreso tra 70 e 72 milioni di euro (rispetto ai 74 milioni di euro del 2024).Lesono ammontate a 351 milioni di euro nel 2025, con un calo limitato dell'1,2% a tassi di cambio costanti (-2,5% a tassi di cambio correnti) rispetto al 2024. Includendo i negozi in franchising, tutti i marchi, le vendite al dettaglio totali si sono attestate a 563,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in calo del 2,8% a tassi di cambio costanti (-4,3% a tassi di cambio correnti) rispetto al 31 dicembre 2024.Al 31 dicembre 2025, ilammontava a 122,7 milioni di euro, rispetto ai 134,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024, riflettendo l'impatto delle variazioni del tasso di cambio EUR/USD sull'acquisizione ordini negli Stati Uniti, nonché il livello di attività commerciale nel quarto trimestre del 2025.