Roche Bobois, fatturato 2025 in calo a 402,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Roche Bobois
, azienda francese specializzata in arredamento di alta gamma, ha registrato un fatturato
per l'esercizio 2025
di 402,5 milioni di euro, in lieve calo rispetto all'esercizio 2024 (-2,8% a tassi di cambio correnti e -1,3% a tassi di cambio costanti), in linea con le aspettative e le ultime previsioni.
Il Gruppo ha dimostrato resilienza nel corso dell'anno, nonostante un contesto macroeconomico fragile che ha pesato sulla domanda dei consumatori, aggravato da effetti valutari sfavorevoli
, in particolare verso la fine dell'anno. In termini di redditività, Roche Bobois prevede che l'EBITDA del 2025 sarà molto vicino ai livelli del 2024
, compreso tra 70 e 72 milioni di euro (rispetto ai 74 milioni di euro del 2024).
Le vendite al dettaglio dei negozi gestiti direttamente
sono ammontate a 351 milioni di euro nel 2025, con un calo limitato dell'1,2% a tassi di cambio costanti (-2,5% a tassi di cambio correnti) rispetto al 2024. Includendo i negozi in franchising, tutti i marchi, le vendite al dettaglio totali si sono attestate a 563,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in calo del 2,8% a tassi di cambio costanti (-4,3% a tassi di cambio correnti) rispetto al 31 dicembre 2024.
Al 31 dicembre 2025, il portafoglio ordini
ammontava a 122,7 milioni di euro, rispetto ai 134,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024, riflettendo l'impatto delle variazioni del tasso di cambio EUR/USD sull'acquisizione ordini negli Stati Uniti, nonché il livello di attività commerciale nel quarto trimestre del 2025.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)