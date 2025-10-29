Moncler, mattinata all'insegna delle forti vendite

(Teleborsa) - Mattinata di forti vendite per il titolo Moncler
che si porta in coda FTSE MIB
. Le azioni della maison del piumino cedono al momento il 3,9% a fronte di un frazionale rialzo dello 0,41% del paniere principale.
Un andamento in scia alla pubblicazione dei dati sul fatturato di gruppo dei primi nove mesi 2025
e dei giudizi degli analisti, con Barclays
che ha confermato l'Equal Weight e il TP di 55,00 euro, mentre Jefferies ha mantenuto l'Hold e il TP di 49,00 euro, con quest'ultimo che comporta un downside implicito del -9%.