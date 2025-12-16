Chiusura debole per i listini europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Tutti segni deboli per i listini europei
, inclusa Piazza Affari. Sul mercato USA, scambi negativi per l'S&P-500
, dopo il dato sugli occupati che ha mostrato un tasso di disoccupazione in salita al 4,6%, ai massimi da quattro anni.
L'economia americana ha perso in ottobre 105.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano sulla perdita di 25.000 posti. A novembre sono stati creati 64.000 posti di lavoro, oltre il consensus che scommetteva su quota 50.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%. I dati sul mercato del lavoro sono stati pubblicati in ritardo a causa dello shutdown.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.297,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,41 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.
Lo Spread
migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,63%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,68%, e piccola perdita per Parigi
, che scambia con un -0,23%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 46.683 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Moncler
, che cresce del 2,34%.
Sostenuta Fineco
, con un discreto guadagno dell'1,52%.
Buoni spunti su Brunello Cucinelli
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,51%.
Performance modesta per Mediobanca
, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo
, che ha chiuso a -3,90%.
Soffre Tenaris
, che evidenzia una perdita dell'1,87%.
Preda dei venditori STMicroelectronics
, con un decremento dell'1,85%.
Si concentrano le vendite su Hera
, che soffre un calo dell'1,78%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+2,31%), El.En
(+1,03%), Banca Generali
(+0,98%) e Tamburi
(+0,80%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri
, che ha archiviato la seduta a -9,05%.
Tonfo di Comer Industries
, che mostra una caduta del 4,09%.
Vendite su Safilo
, che registra un ribasso del 3,30%.