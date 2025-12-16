Chiusura debole per i listini europei, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, inclusa Piazza Affari. Sul mercato USA, scambi negativi per l', dopo il dato sugli occupati che ha mostrato un tasso di disoccupazione in salita al 4,6%, ai massimi da quattro anni.L'economia americana ha perso in ottobre 105.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano sulla perdita di 25.000 posti. A novembre sono stati creati 64.000 posti di lavoro, oltre il consensus che scommetteva su quota 50.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%. I dati sul mercato del lavoro sono stati pubblicati in ritardo a causa dello shutdown.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.297,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,41 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.Lomigliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,23%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 46.683 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,34%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,52%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,51%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,85%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,31%),(+1,03%),(+0,98%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,09%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,30%.