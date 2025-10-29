Milano 15:46
43.182 +0,12%
Nasdaq 15:46
26.132 +0,46%
Dow Jones 15:46
47.925 +0,46%
Londra 15:46
9.744 +0,49%
Francoforte 15:46
24.147 -0,54%

Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
Ribasso per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 3,56%.
