Milano
15:49
43.167
+0,09%
Nasdaq
15:50
26.113
+0,39%
Dow Jones
15:50
47.909
+0,42%
Londra
15:50
9.742
+0,47%
Francoforte
15:49
24.130
-0,61%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 16.06
Home Page
/
Notizie
/ Regno Unito, M4 (MoM) in settembre
Regno Unito, M4 (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 ottobre 2025 - 10.35
Regno Unito,
M4 in settembre su base mensile (MoM) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,1%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
Condividi
