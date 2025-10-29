Milano 15:49
43.167 +0,09%
Nasdaq 15:50
26.113 +0,39%
Dow Jones 15:50
47.909 +0,42%
Londra 15:50
9.742 +0,47%
Francoforte 15:49
24.130 -0,61%

Regno Unito, M4 (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, M4 (MoM) in settembre
Regno Unito, M4 in settembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,1%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
Condividi
```