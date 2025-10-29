Rinnovo contratto domestico: aumenti salariali e nuove tutele per oltre 817mila lavoratori

(Teleborsa) - È arrivata la, applicato ad oltreL'intesa è stata siglata dai sindacati di categoriae dalle associazioni datoriali. Il nuovo contratto, in vigore dalprevede un aumento dei minimi salariali pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS. Una cifra da sommare agli ulteriori 135,75 euro, già previsti per il recupero del costo della vita (indice Istat) avvenuto, secondo le previsioni del Ccnl, nel periodo 2021-2025. La rivalutazione annuale dei minimi retributivi passerà dall'80 al 90%.Per i sindacati, ilper il quale il lavoro domestico, ad oggi, viene escluso dalla gran parte delle tutele legislative. Introdotto, inoltre, il diritto di fruire di permessi per l'assistenza ai familiari con gravi disabilità. Un risultato di estrema importanza visto che,Viene inoltre valorizzata la formazione certificata promossa da Ebincolf, con"L'accordo, affermano Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf,, figure essenziali nei servizi di cura di case, bambini, anziani, ma spesso invisibili".