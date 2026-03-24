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Contratto personale scuola: terminato incontro in Aran, Anief fa delle controproposte

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"Appena terminato l'incontro all'ARAN per il rinnovo contrattuale 25-27 del comparto Istruzione, Università e Ricerca. Alle proposte dell'Aran abbiamo fatto delle controproposte e ne discuteremo il 1° aprile nel prossimo incontro". Così Stefano Cavallini , Segretario generale del sindacato della scuola Anief.

"Abbiamo cercato di valorizzare alcune figure, soprattutto la parte fissa dell'indennità del DSGA e gli operatori per quanto riguarda il personale ATA. Abbiamo inserito quasi il 99% dei fondi disponibili per questo rinnovo nel tabellare - ha ricordato il sindacalista - e si avrà un aumento mensile per quanto riguarda i docenti di circa 110 euro e per quanto riguarda il personale ATA di circa 100 euro a partire da gennaio 2027".

"Ovviamente ci saranno circa 800 euro di arretrati", ha precisato cavallini, aggiungendo "abbiamo cercato di recuperare un po' di inflazione per il triennio 25-27. Ci aspettiamo però che il governo possa e debba anche inserire nella prossima Legge di Bilancio ulteriori incrementi e somme da poter erogare in questo nuovo contratto".
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