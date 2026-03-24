Contratto personale scuola: terminato incontro in Aran, Anief fa delle controproposte

"Appena terminatodel comparto Istruzione, Università e Ricerca. Alle proposte dell'Aran abbiamo fatto delle controproposte e ne discuteremo ilnel". Così, Segretario generale del sindacato della scuola Anief."Abbiamo cercato di, soprattutto la parte fissa dell'indennità dele gli operatori per quanto riguarda il. Abbiamoper questo rinnovo nel tabellare - ha ricordato il sindacalista - e si avrà unper quanto riguarda ie per quanto riguarda ila partire da gennaio 2027".ha precisato cavallini, aggiungendo "abbiamo cercato di recuperare un po' di inflazione per il triennio 25-27. Ci aspettiamo però che il governo possa e debba anche inserire nella prossima Legge di Bilancio ulteriori incrementi e somme da poter erogare in questo nuovo contratto".