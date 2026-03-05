Scuola, trattative contratto: servono più risorse e volontà cambiamento

(Teleborsa) -si svolgeràper il rinnovo delper il triennio 2025-2027. La chiusura della trattativa è prevista entro la fine del 2026, mentre gli aumenti in busta paga arirveranno con l’inizio del 2027.Si prevedonodal prossimo anno () al netto dell'1% di indennità di vacanza contrattuale già in godimento, che sarebbe quindi assorbita; gliche arriveranno saranno. Tutte le risorse sono statee, se si riuscirà ad associarle al contratto di categoria, dovrebbero riuscire a colmare il progetto diche nell'ultimo triennio è letteralmente impazzita."Fin qui è tutto chiaro - commenta, presidente dell'Anief - come lo è per noi ladi chi lavora, ad esempio nella scuola, legati alla perdita del potere d'acquisto".Il sindacalista mette il punto anche sullacon i dipendenti delle Funzioni centraliche arrivano a guadagnare fino a 10 mila euro in più l’anno. "Per colmare il gap,l’anno", afferma Pacifico, citando la necessità di ripristinare lacoprire, garantire la, incrementare la, il salario accessorio e la nuova"Nell'Atto di indirizzo – prosegue il presidente Anief – vorremmo anche cheper potenziare il welfare e introdurre una, già in godimento per il personale delle scuole collocate nelle piccole isole. Come ci aspettiamo di leggere, la regolamentazione dellaper una progressiva valorizzazione dei ruoli delle figure di sistema, il completamento del percorso di".Questi sono, alla luce della piattaforma sindacale che il sindacato sta ogni giorno discutendo in tantissime partecipate assemblee con le RSU e TAS-DSTA.