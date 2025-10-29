Salone dei Pagamenti 2025, Milano: cashless si, ma affidabile

(Teleborsa) - La, ma da una questione di affidabilità del sistema. È quanto emerge dallache verrà distribuita in occasione delche si terrà dalL’indagine è stata condotta a luglio 2025 su un campione di 993 consumatori tra i 18 e i 74 anni distribuiti come la popolazione generale per sesso, età, livello di istruzione e area geografica. L’analisi delle risposte consente di entrare nel dettaglio dei comportamenti dei consumatori, evidenziando come si articolano l’utilizzo e la preferenza rispetto ai diversi strumenti di pagamento., mentre la carta di debito è considerata la prima scelta ideale dal 35% degli intervistati. La disponibilità verso il digitale risulta ancora più netta tra gli under 35:Un segnale ulteriore di distacco dall’uso abituale del contante è rappresentato dal calo dei prelievi:Il contante, dunque, non domina per preferenza, ma come rifugio di sicurezza in caso di fallimento delle alternative., e nel 69% dei casi il motivo è stato un problema tecnico, come POS non funzionanti o assenza di connessione, più che un rifiuto da parte dell’esercente (29%). Questo indica una fragilità operativa che spinge gli utenti a mantenere il contante come garanzia dell’esito.Sul piano della percezione, invece,: l’80% degli italiani considera i bonifici uno strumento sicuro e il 76-78% esprime fiducia in carte virtuali e app di pagamento. Al contrario, ilpercentuale che sale al 31% tra gli under 35. Tuttavia, nell’uso settimanale, il contante è ancora utilizzato dal 60% degli italiani, seguito dalla carta di debito (54%), dalle app di pagamento (24%) e dalle carte virtuali (22%).La scelta del metodo di pagamento è dettata anche dal contesto:, segno che l’infrastruttura disponibile influenza più della preferenza individuale. Anche la geografia incide sulle scelte: nel Nord-Ovest è più diffuso l’uso delle carte di credito, mentre nel Centro-Sud si registra una maggiore persistenza del contante e delle carte prepagate."La transizione verso una società cashless non riguarda solo la tecnologia, ma il grado di fiducia che un Paese riesce a costruire attorno ai propri sistemi di pagamento.È una questione di efficienza economica ma anche di modernità istituzionale: un ecosistema dei pagamenti solido è un indicatore diretto della maturità di un sistema Paese. Oggi i cittadini sono pronti, e tocca alle istituzioni e agli operatori dimostrare di esserlo altrettanto", dichiara"La nostra indagine evidenzia che l’adozione del digitale non è più frenata dalla cultura, ma dall’affidabilità dell’esperienza di pagamento. Il consumatore è pronto, ma continua a scegliere il contante come backup quando teme che il sistema non regga", afferma"Per gli operatori del settore, questo rappresenta uno snodo strategico:, ovunque e senza frizioni".In questo scenario, laA fare la differenza sarà la capacità del sistema di accompagnare questa disponibilità con un’esperienza di pagamento stabile, accessibile e priva di interruzioni.