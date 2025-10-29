Milano 9:57
43.167 +0,09%
Nasdaq 28-ott
26.012 0,00%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 9:57
9.735 +0,39%
24.254 -0,10%

Spagna, PIL 3° trimestre stimato in frenata a +0,6% t/t +2,8% a/a

Economia, Macroeconomia
Spagna, PIL 3° trimestre stimato in frenata a +0,6% t/t +2,8% a/a
(Teleborsa) - L'economia spagnola è cresciuta ad un ritmo ppiù lento nel 3° trimestre 2025. Secondo la stima flash pubblicata dall'Istituto Nazionale della Spagna (INE), dovrebbe essersi registrata una crescita del PIL dello 0,6% su trimestre, inferiore al tasso di crescita del trimestre precedente (+0,8%), ma in loinea con quello indicato dal consensus (+0,6%).

Su base annuale, il dato è indicato in aumento del 2,8%, inferiore al +3,1% del trimestre precedente 3ed anche al +3% indicato dal consensus degli analisti.
Condividi
```