Spagna, PIL 3° trimestre stimato in frenata a +0,6% t/t +2,8% a/a

(Teleborsa) - L'economia spagnola è cresciuta ad un ritmo ppiù lento nel 3° trimestre 2025. Secondo la stima flash pubblicata dall'Istituto Nazionale della Spagna (INE), dovrebbe essersi registrata una crescita del PIL dello 0,6% su trimestre, inferiore al tasso di crescita del trimestre precedente (+0,8%), ma in loinea con quello indicato dal consensus (+0,6%).
Su base annuale, il dato è indicato in aumento del 2,8%, inferiore al +3,1% del trimestre precedente 3ed anche al +3% indicato dal consensus degli analisti.