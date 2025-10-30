Airbus, utili in crescita nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell’anno in corso il fatturato
di Airbus
è in crescita del 14% per cento
rispetto al periodo corrispondente del 2024, pari a 17,83 miliardi di euro
e decisamente superiore alla stima di 17,59 miliardi di euro.
L’utile ante imposte
e interessi rettificato è di 1,94 miliardi di euro (+38%), anche in questo caso – secondo quanto riporta Morgan Stanley Research - per circa il 10% oltre le previsioni.
L’utile netto
trimestrale è di 1,12 miliardi di euro (+ 14%) e l’Ebit
si è attestato a 1,75 miliardi di euro (+42%). Alla crescita ha contribuito notevolmente il trend di consegne degli aeromobili commerciali. Tuttavia, Guillaume Faury
, ceo di Airbus, ha dichiarato che nel 2026 il ritmo di produzione dell’A220 sarà di 12 aeromobili e non 14
. Una decisione legata a problemi nella catena di fornitura, ma anche alla richiesta da parte delle compagnie aeree di vedere consegnati esemplari con motorizzazione aggiornata.