Airbus, utili in crescita nel terzo trimestre 2025

Airbus

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell’anno in corso ildiè inrispetto al periodo corrispondente del 2024, pari ae decisamente superiore alla stima di 17,59 miliardi di euro.L’e interessi rettificato è di 1,94 miliardi di euro (+38%), anche in questo caso – secondo quanto riporta Morgan Stanley Research - per circa il 10% oltre le previsioni.L’trimestrale è di 1,12 miliardi di euro (+ 14%) e l’si è attestato a 1,75 miliardi di euro (+42%). Alla crescita ha contribuito notevolmente il trend di consegne degli aeromobili commerciali. Tuttavia,, ceo di Airbus, ha dichiarato che nel 2026 il. Una decisione legata a problemi nella catena di fornitura, ma anche alla richiesta da parte delle compagnie aeree di vedere consegnati esemplari con motorizzazione aggiornata.