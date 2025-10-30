Milano 17:35
Airbus, utili in crescita nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell’anno in corso il fatturato di Airbus è in crescita del 14% per cento rispetto al periodo corrispondente del 2024, pari a 17,83 miliardi di euro e decisamente superiore alla stima di 17,59 miliardi di euro.

L’utile ante imposte e interessi rettificato è di 1,94 miliardi di euro (+38%), anche in questo caso – secondo quanto riporta Morgan Stanley Research - per circa il 10% oltre le previsioni.

L’utile netto trimestrale è di 1,12 miliardi di euro (+ 14%) e l’Ebit si è attestato a 1,75 miliardi di euro (+42%). Alla crescita ha contribuito notevolmente il trend di consegne degli aeromobili commerciali. Tuttavia, Guillaume Faury, ceo di Airbus, ha dichiarato che nel 2026 il ritmo di produzione dell’A220 sarà di 12 aeromobili e non 14. Una decisione legata a problemi nella catena di fornitura, ma anche alla richiesta da parte delle compagnie aeree di vedere consegnati esemplari con motorizzazione aggiornata.
