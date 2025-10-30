Banco BPM, supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali fissati dalla BCE

(Teleborsa) - Banco BPM
ha ricevuto dalla BCE la notifica della decisione prudenziale (“SREP decision”), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – “SREP”).
La BCE ha determinato per il 2026 un “Pillar 2 Requirement (P2R)” complessivo pari al 2,25%
, confermando così il valore valido per il 2025.
Il requisito a livello di Common Equity Tier 1 ratio
da rispettare su base consolidata dal 1° gennaio 2026 sarà pertanto pari al 9,511%.
Gli ulteriori requisiti che Banco BPM deve rispettare sono il 11,433% in termini di Tier 1 capital ratio
e il 13,995% in termini di Total capital ratio
.
Il Gruppo Banco BPM supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali
assegnati e, alla data del 30 giugno 2025, i coefficienti patrimoniali su basi fully phased erano i seguenti: 13,32% Common Equity Tier 1 ratio; 15,49% Tier 1 ratio; 18,40% Total Capital ratio.