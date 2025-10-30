BCE, Lagarde: "Inflazione prossima a target. Avanti riunione per riunione"

(Teleborsa) -di medio termine del 2% ea ritmo moderato dello 0,2% nel terzo trimestre, un dato che risulta superiore alle attese del mercato e migliore delle previsioni della BCE, a dispetto dellee delLo ha confermato oggi la Presidente dell'Istituto di Francoforte, durante la conferenza stampa al termine della due giorni del Governing Council, tenutasi a Firenze, ospite della Banca d'Italia.La BCE "intende" per decidere livello dei tassi di interesse - ha ribadito Lagarde - edei tassi d'interesse, che saranno "sulle aspettative di inflazione e dei rischi ad esse connessi.Parlando dell'economia, Lagarde ha spiegato che "i, specialmente i servizi digitali e molte imprese hanno rilanciato gli investimenti in Information Technology ed intelligenza artificiale", mentre il "commerciali e della forza dell'euro"., ha sottolineato la Presidente della BCE, aggiungendo che la spesa pubblica resta sostenuta e glidovrebbero contribuire a sostenere la spesa". La politica fiscale deve contribuire a sostenere la crescita - ha aggiunto - e nello stesso tempo isui dazi fra, la tregua ine l'accordo commerciale tra"hanno consentito diper l'economia, ma larischiano di "danneggiare le catene di approvvigionamento ed avere impatti negativi su consumi ed investimenti".Lagarde ha infine voluto ricordare che il Governing Council ha deciso oggi di "procedere con il passo successivo del progetto di moneta digitale", dando il via alla fase di sviluppo dell'Euro digitale dopo la fase di sperimentazione.