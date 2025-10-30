Milano 29-ott
43.243 +0,26%
Nasdaq 29-ott
26.120 +0,41%
Dow Jones 29-ott
47.632 -0,16%
Londra 29-ott
9.756 +0,61%
Francoforte 29-ott
24.124 -0,64%

Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,17% alle 03:50)

Il Nikkei 225 si muove sulla parità a 51.396,85 punti

In breve, Finanza
Tokyo mostra un +0,17% alle 03:50 e continua gli scambi a 51.396,85 punti.
