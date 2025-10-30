Campari convince gli analisti, promozione e prospettive in rialzo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Campari
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,29%, ampliando l'ottima performance dell'avvio.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Campari
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nel settore beverage
rispetto all'indice.
A fare da assist alle azioni, fin dall'avvio degli scambi a Piazza Affari, sono stati i risultati dei primi nove mesi
molto apprezzati dal mercato. Gli analisti di JP Morgan
hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo Campari a "Neutral" dal precedente "Underweight" e ritoccato all'insù il target price a 6 euro dai 5 indicati in precedenza. Gli esperti di Equita
hanno fissato la valutazione a "Buy" e incrementato del 2% il prezzo obiettivo a 8 euro.