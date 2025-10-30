Milano 13:01
Campari convince gli analisti, promozione e prospettive in rialzo
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Campari, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,29%, ampliando l'ottima performance dell'avvio.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Campari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nel settore beverage rispetto all'indice.

A fare da assist alle azioni, fin dall'avvio degli scambi a Piazza Affari, sono stati i risultati dei primi nove mesi molto apprezzati dal mercato. Gli analisti di JP Morgan hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo Campari a "Neutral" dal precedente "Underweight" e ritoccato all'insù il target price a 6 euro dai 5 indicati in precedenza. Gli esperti di Equita hanno fissato la valutazione a "Buy" e incrementato del 2% il prezzo obiettivo a 8 euro.

