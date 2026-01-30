In leggero rialzo le Borse europee, focus su dati macro

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.Piazza Affari
trainata ancora dalle banche
. Tonfo invece di Fincantieri
dopo che Intesa Sanpaolo
ha deciso di abbassare il rating
sull'azienda da "buy" a "neutral" e ridurre il target price
da 18,8 a 16,9 euro.
Sul fronte macroeconomico
, secondo gli ultimi dati Istat la crescita del PIL italiano
, nel quarto trimestre del 2025, si attesta
allo 0,3%
rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024.Segnali di recupero
dall'economia tedesca
nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, più del +0,2% delle stime di consensus e contro la variazione nulla registrata nel trimestre precedente.Rallenta
invece il PIL
di Eurolandia
nel 4° trimestre 2025. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,3% su base trimestrale, sostanzialmente allineata a quella del trimestre precedente, ma al di sopra del +0,2% atteso dagli analisti.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 5.117 dollari l'oncia, in forte calo del 4,89%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,3 dollari per barile, in netto calo dell'1,72%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dello 0,48%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,32%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,51%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 48.128 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,57%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,69%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Mediobanca
(+1,90%), Campari
(+1,62%), Unicredit
(+1,19%) e Generali Assicurazioni
(+1,12%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -3,12%.
Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dell'1,39%.
Giornata fiacca per Tenaris
, che segna un calo dell'1,25%.
Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -1,16%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Safilo
(+8,66%), Avio
(+7,70%), Ferragamo
(+4,66%) e Banco di Desio e della Brianza
(+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli
, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.
Tentenna Danieli
, che cede l'1,43%.
Sostanzialmente debole Comer Industries
, che registra una flessione dell'1,20%.
Si muove sotto la parità GVS
, evidenziando un decremento dello 0,86%.