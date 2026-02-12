Denaro su TIM, Intermonte conferma il buy e alza il target a 0,74 euro

Telecom Italia

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche scambia in salita dell'1,44% allineandosi alla performance positiva mostrata dall'intero listino.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Intermonte che hanno confermato il giudizio "buy" sul titolo della compagnia telefonica, mentre hanno rivisto all'insù il target price portandolo a 0,74 euro dai 0,68 indicati in precedenza.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6429 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6213. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6645.