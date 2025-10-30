Credem, coefficienti patrimoniali del Gruppo ampiamente superiori ai requisiti assegnati per il 2026

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha definito il Requisito di Pillar 2 (P2R) di Credem per il 2026 all’1,25%
, "che conferma il Gruppo tra i migliori in Italia ed in Europa nel novero delle banche vigilate direttamente da Francoforte", afferma una nota della società.
"Il Requisito di Pillar 2 deriva dall’analisi annuale SREP - Supervisory Review and Evaluation Process - che ha così ribadito la solidità del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi di Credito Emiliano".
Conseguentemente il requisito patrimoniale complessivo
, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2026, ammonta a 8,55% per quanto riguarda il CET 1 ratio
. I requisiti per il Tier 1 ratio
e per il Tier Total
sono invece rispettivamente fissati a 10,29% e 12,60%
.
Al 30 giugno 2025, tutti i coefficienti patrimoniali del Gruppo sono ampiamente superiori ai requisiti
. "In particolare il CET1 Ratio a livello di Credemholding (perimetro di vigilanza) era pari a 15,83% con un elevato buffer rispetto ai requisiti patrimoniali, sia in vigore che
prospettici, e tra i più ampi del sistema. Al riguardo vale anche evidenziare che alla medesima data il CET1 Ratio a livello di Gruppo Bancario risultava pari a 16,97%", aggiunge la nota.