Credem, coefficienti patrimoniali del Gruppo ampiamente superiori ai requisiti assegnati per il 2026

Credem

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha definito il, "che conferma il Gruppo tra i migliori in Italia ed in Europa nel novero delle banche vigilate direttamente da Francoforte", afferma una nota della società."Il Requisito di Pillar 2 deriva dall’analisi annuale SREP - Supervisory Review and Evaluation Process - che ha così ribadito la solidità del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi di Credito Emiliano".Conseguentemente il, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2026, ammonta a. I requisiti per ile per ilsono invece rispettivamente fissatiAl 30 giugno 2025, tutti i coefficienti patrimoniali del Gruppo sono. "In particolare il CET1 Ratio a livello di Credemholding (perimetro di vigilanza) era pari a 15,83% con un elevato buffer rispetto ai requisiti patrimoniali, sia in vigore cheprospettici, e tra i più ampi del sistema. Al riguardo vale anche evidenziare che alla medesima data il CET1 Ratio a livello di Gruppo Bancario risultava pari a 16,97%", aggiunge la nota.