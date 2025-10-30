Credit Agricole, utile 9 mesi sale a 7,12 miliardi (+9,7%)

Credit Agricole

(Teleborsa) -ha registrato neidel 2025 undi pertinenza del gruppo pari a 7,12 miliardi di euro, con un incremento del 9,7%. Isono stati pari a 29,586 miliardi di euro, in salita del 4,8% a fine settembre 2025 rispetto a un anno prima.Il, in particolare, ha visto l'utile di pertinenza del gruppo salire dell'11,4% a 2,31 miliardi di euro. Nello stesso periodo i ricavi hanno registrato un incremento del 5,6% a 9,73 miliardi di euro.La "solida redditività (rendimento del capitale tangibile al 15,4%) è trainata da ricavi trimestrali elevati e in crescita e da un basso rapporto costi/ricavi (54,6% nei primi nove mesi del 2025, stabile rispetto allo stesso periodo del 2024)", si legge nella nota dei conti."Grazie all'attività sostenuta in tutte le linee di business, il gruppo ha ottenuto ottimi risultati in questo trimestre e nei primi nove mesi dell'anno - ha commentatodi Credit Agricole -a svolgere un ruolo di primo piano nel sostenere lo sviluppo dell'economia europea e la sua sovranità".Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).Ilal 30 settembre 2025 è pari a 1.188 milioni di euro. L'arrività commerciale continua ad essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a circa 101 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 344 miliardi di euro.