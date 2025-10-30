Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:19
25.881 -0,92%
Dow Jones 18:19
47.763 +0,28%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Crolla a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano
Viene venduto parecchio il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 26.192,62 punti.
Condividi
```