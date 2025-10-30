Economia Pulita 2026: un roadshow tra logistica, digitale e turismo sostenibile

(Teleborsa) -saranno le tappe delun ciclo di incontri dedicato ai grandi temi della sostenibilità, della digitalizzazione e dell’efficienza nei settori della logistica, del turismo e delle infrastrutture. L’iniziativa nasce conattraverso un confronto diretto tra politici, amministratori pubblici, economisti, tecnici, imprenditori, associazioni e in coerenza con la mission di Economia Pulita.Una, dalla visione di un gruppo di professionisti e accademici, e attiva oggi nell’informazione, formazione e consulenza per una efficace transizione ambientale, digitale e sociale delle imprese italiane, anche attraverso l’adozione dei fattori ESG. Lanciando oggi il programma del suo roadshow di convegni e tavoli di confronto del prossimo anno, Economia Pulita intende consolidare il ruolo di osservatorio costante dei cambiamenti e volano di proposte in questi specifici ambiti, affiancando imprese ed associazioni.nata dal protocollo firmato nei giorni scorsi tra Regione, Agenzia delle Dogane e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale. L'accordo, che punta a rendere più efficiente e integrato il sistema logistico regionale, con il porto di Ravenna al centro di una rete che coinvolge interporti, aree produttive e collegamenti ferroviari, sarà al centro di un confronto tra istituzioni, industria e logistica con l’obiettivo di analizzare modalità e interventi per attrarre investimenti, semplificare normative ed efficientare la supply chain al servizio della manifattura, anche attraverso la redazione dei Report di sostenibilità per le PMI secondo lo standard VSME in cui Economia Pulita si sta sempre più specializzando. Un modello che può trovare repliche in altre realtà italiane generando filiere virtuose e concorrenza leale.con un format volto alla condivisione di esperienze e soluzioni tra aziende e istituzioni. Digitalizzazione e innovazione nella mobilità di merci, persone e turismo sarà il tema principale della giornata suddivisa in diversi momenti. "" è il titolo della parte dell’evento dedicata alle merci, mentre "" è l’intestazione dell’incontro dedicato alla mobilità delle persone e ai flussi turistici. Nel corso dell’evento verranno anche illustrati alcuni esempi di Report di sostenibilità nel settore logistico a conferma dell’importanza dell’innovazione e dell’IT per la raccolta e l’eleborazione di dati ESG.Lacon un incontro intitolatocon l’obiettivo diche si confronteranno su modelli innovativi di gestione dei flussi. Verrà analizzato anche il ruolo delle pubbliche amministrazioni per contrastare tutti i rischi dell’overtourism.Infinecon un incontro programmato per ottobre 2026 dal titolo provvisorio "Infrastrutture, trasporti e logistica: il bilancio del PNRR" cone a quali fonti di investimento, pubbliche e private, attingere in futuro per il loro completamento e per le manutenzioni.