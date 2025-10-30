Edison, ricavi 9 mesi salgono a 13,3 miliardi. EDF valuta quota ma manterrà controllo

(Teleborsa) - Debole la giornata per Edison R
che passa di mano con un calo dello 0,58%, nel giorno in cui il gruppo ha annunciato di aver chiuso i primi 9 mesi con ricavi
pari a 13,3 miliardi, un ebitda
a 1,1 miliardi ed un utile
per 251 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunito nella seduta del 29 ottobre, è stato informato che Électricité de France
(EDF) ha avviato un processo di revisione strategica volto a valutare le possibili opzioni riguardanti il livello della propria partecipazione nella società, "pur mantenendone il controllo".
L'andamento di Edison R
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Edison R
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,62.