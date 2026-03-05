Edison: QatarEnergy prevede di non riuscire a consegnare 5 carichi di GNL da aprile

(Teleborsa) - Edison
ha ricevuto da QatarEnergy
la notifica del verificarsi di un evento di forza maggiore
. A causa delle ostilità nell'area, QatarEnergy ha informato Edison che non potrà adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi ad alcune consegne di carichi di GNL previste presso il terminale di ricezione a partire dall'inizio di aprile 2026.
Al momento, si prevede che saranno interessati cinque carichi
di GNL, si legge in una nota della società italiana controllata dalla francese EDF. Le consegne di GNL programmate nel mese di marzo 2026 non sono interessate da tale comunicazione.
Edison precisa, inoltre, di non prevedere impatti sui propri clienti finali
, grazie ad azioni di mitigazione e ad attività di gestione del portafoglio in corso e già attivate.
Edison ha un contratto di lungo termine
con QatarEnergy che prevede l'approvvigionamento in Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il contratto, avviato nel 2009, ha una durata complessiva di 25 anni