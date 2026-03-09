Shell vende Jiffy Lube a Monomoy Capital Partners per 1,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Pennzoil Quaker State Company
, sussidiaria di Shell USA
incaricata del business lubrificanti negli Stati Uniti, ha siglato un accordo
per la cessione
di Jiffy Lube International
(JLI) e della sua filiale Premium Velocity Auto
(PVA) LLC. L’acquirente è un’affiliata di Monomoy Capital Partners, che rileverà l’attività per un valore di 1,3 miliardi di dollari.
L'operazione comprende il marchio Jiffy Lube e la vasta rete di centri di assistenza
, inclusi quelli gestiti da franchisèe indipendenti e quelli operati direttamente da PVA. Nonostante la cessione, Shell manterrà il controllo dei propri marchi di lubrificanti
, tra cui Pennzoil Quaker State e Rotella, continuando a occuparsi della produzione, del marketing e della distribuzione nei settori consumer, commerciale e industriale in Nord America. Contestualmente alla vendita, le parti hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per la fornitura di lubrificanti.(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)