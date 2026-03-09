Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:28
24.620 -0,09%
Dow Jones 19:28
47.126 -0,79%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Shell vende Jiffy Lube a Monomoy Capital Partners per 1,3 miliardi di dollari

Finanza
Shell vende Jiffy Lube a Monomoy Capital Partners per 1,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Pennzoil Quaker State Company, sussidiaria di Shell USA incaricata del business lubrificanti negli Stati Uniti, ha siglato un accordo per la cessione di Jiffy Lube International (JLI) e della sua filiale Premium Velocity Auto (PVA) LLC. L’acquirente è un’affiliata di Monomoy Capital Partners, che rileverà l’attività per un valore di 1,3 miliardi di dollari.

L'operazione comprende il marchio Jiffy Lube e la vasta rete di centri di assistenza, inclusi quelli gestiti da franchisèe indipendenti e quelli operati direttamente da PVA. Nonostante la cessione, Shell manterrà il controllo dei propri marchi di lubrificanti, tra cui Pennzoil Quaker State e Rotella, continuando a occuparsi della produzione, del marketing e della distribuzione nei settori consumer, commerciale e industriale in Nord America. Contestualmente alla vendita, le parti hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per la fornitura di lubrificanti.

(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)
Condividi
```