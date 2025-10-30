Estate 2025: da noleggio online di servizi balneari generati più di 65 milioni euro fatturato

(Teleborsa) -e hanno registrato prenotazioni digitali. E' quanto emerge dall'Osservatorio conclusivo sulla digitalizzazione del settore balneare presentato da Spiagge.it che vuole fornire un quadro aggiornato relativo alla stagione turistica 2025 su adozione tecnologica, fiducia nell’online e nuove preferenze dei turisti.In generale, i, con picchi oltre il 50% in Veneto e Sardegna, e si evidenziano progressi importanti anche nelle regioni storicamente meno digitalizzate. La Calabria registra un’adozione pari al 29%, pur risultando la regione più dinamica del 2025 con una crescita di +50% delle tecnologie digitali. Un segnale chiaro: dove la base era più arretrata, l’accelerazione è stata più forte, a testimonianza di una maggiore propensione verso unarivoluzione digitale.I numeri di Spiagge.it confrontati con i dati diffusi da Federconsumatori e Unioncamere, confermano che il noleggio online di servizi balneari abbia generato durante l’estate 2025 circa 65-70 milioni di euro di introiti nel settore. “Come molti, nemmeno noi ci aspettavamo una digitalizzazione così ampia e trasversale in termini geografici. Ogni anno il numero di stabilimenti digitali cresce: si tratta di una trasformazione strutturale. L’online porta efficienza, più servizi e un’esperienza migliore per i clienti” - commentaCEO diSpiagge.it