Francoforte: positiva la giornata per Airbus

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale
, che lievita del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Airbus
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,52%, rispetto a +0,2% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo del produttore degli Airbus
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 217,2 Euro e primo supporto individuato a 212,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,9.
