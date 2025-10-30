Milano 10:06
Francoforte: positiva la giornata per Airbus

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso aerospaziale, che lievita del 3,24%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Airbus mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,52%, rispetto a +0,2% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo del produttore degli Airbus classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 217,2 Euro e primo supporto individuato a 212,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,9.

