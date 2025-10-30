Germania, PIL 3° trimestre in linea con le attese: crescita debole e prospettive di stagnazione

(Teleborsa) - Segnali di stagnazione arrivano dall'nel terzo trimestre del 2025.Secondo ladell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel periodo un aumento dello 0,3% su base tendenziale, in linea con le stime di consensus e leggermente superiore al +0,2% registrato nel trimestre precedente.Il, attualizzato e corretto per il calendario segna una variazione nulla rispetto al secondo trimestre, come atteso dagli analisti e rispetto al -0,3% del trimestre precedente.