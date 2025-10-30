Milano 11:29
Germania, PIL 3° trimestre in linea con le attese: crescita debole e prospettive di stagnazione

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Segnali di stagnazione arrivano dall'economia tedesca nel terzo trimestre del 2025.

Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato nel periodo un aumento dello 0,3% su base tendenziale, in linea con le stime di consensus e leggermente superiore al +0,2% registrato nel trimestre precedente.

Il dato congiunturale, attualizzato e corretto per il calendario segna una variazione nulla rispetto al secondo trimestre, come atteso dagli analisti e rispetto al -0,3% del trimestre precedente.
