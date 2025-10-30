Milano 10:07
Germania, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

Germania, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Germania, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (in linea con le stime degli analisti).
