Gli acquisti premiano Campari, titolo in pole nel FTSE MIB grazie alla trimestrale

Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo dell'8,64%.Nei primi 9 mesi, ledel Gruppo sono state pari a €2.281 milioni, +1,5% organicamente e complessivamente del +0,2% (Q3: +4,4% organicamente, -0,1% su variazione totale). L'effetto perimetro è stato del +1,1% principalmente guidato da Courvoisier e parzialmente compensato dai marchi in distribuzione e dal co-packing, mentre l'effetto cambio è stato del -2,4%. L'è stato di €517 milioni, +1,4% organicamente e +3,6% complessivamente (Q3: +19,5% organicamente, +18,8% su variazione totale). L'è stato di €629 milioni, +4,8% organicamente e +6,4% complessivamente (Q3: +18,8% organicamente, +17,6% su variazione totale). Il margine dell’EBITDA-rettificato è stato pari al 27,6%. L'prima delle imposte è stato di €399 milioni, complessivamente -5,7%. L'utile del Gruppo prima delle imposte rettificato è stato di €440 milioni, complessivamente -2,6%., Campari Group continua a prevedere una crescita organica moderata delle vendite nette a livello organico, in assenza di un ulteriore deterioramento della fiducia dei consumatori in Europa, con particolare impatto sul canale on-trade, e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il margine EBIT-rettificato, Campari Group si attende una stabilità della tendenza delle vendite a livello organico, includendo ora l’effetto dei dazi americani per quest’anno.L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,785 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,997 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,661.