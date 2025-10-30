Milano 14:32
42.964 -0,64%
Nasdaq 14:32
25.941 -0,68%
Dow Jones 14:32
47.456 -0,37%
Londra 14:32
9.707 -0,50%
Francoforte 14:32
24.100 -0,10%

Londra: scambi negativi per Glencore

Londra: scambi negativi per Glencore
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che sta segnando un calo del 2,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Glencore rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,675 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,615. L'equilibrata forza rialzista di Glencore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,736.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
