Milano 10:09
43.022 -0,51%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:09
9.709 -0,48%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Composto ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, in flessione del 3,00% sui valori precedenti.
Condividi
```